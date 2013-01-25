На сьогодні ВО «Свобода» виступає проти розробки родовищ сланцевого газу на території України, адже наразі не прораховані всі ризики і наслідки як економічні так і екологічні. Про це в ефірі «5 каналу» заявив керівник аналітичної служби ВО «Свобода» Юрій Леченко.

«У будь-якій інвестиційній угоді, чи це компанія робить, чи це робить держава, завжди треба вираховувати ризики і наслідки від цих ризиків, а з іншої сторони, який прибуток буде мати ця угода, тобто ризики і наслідки. Проблема полягає в тому, що ми зараз можемо збільшувати видобуток наших вуглеводнів, спокійно, на Чорноморському шельфі, на існуючих континентальних шельфах також в Україні, ми можемо побудувати LNG-термінал – в цих випадках чітко прораховані всі ризики і наслідки цих ризиків, і також чітко прораховані прибутки від цього всього. Натомість, коли ми дивимося на видобуток сланцевого газу, у нас немає чіткого прорахунку ризиків, ми, по суті, не розуміємо які є тут ризики, і ми також не розуміємо які з цього будуть вигоди. Немає чіткого визначення які самі будуть наслідки, якщо такий видобуток почнеться. Тому що, цілком може бути, що існує і певна екологічна загроза. Тому ми виступаємо за те, щоб перед тим, як ухвалювати будь-які угоди з цього приводу, ми маємо зрозуміти екологічну загрозу, а по-друге – чітко розуміти які ж матиме вигоди країна і кожен громадянин», - заявив Левченко.