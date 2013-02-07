Активісти в Київраді ламають двері
10:22, 07 лютого 2013Політика
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Представники “Свободи” з громадськими активістами ламають двері, намагаючись потрапити до сесійної зали Київради.
Свобода в Київраді ламає двері
Представники “Свободи” з громадськими активістами ламають двері на четвертому поверсі, щоб потрапити в хол Київради.
Як передає кореспондент УНІАН, це останній охоронний пункт на їх шляху, щоб пройти до сесійної зали.
Тут двері подвійні, але перші вони пройшли і наразі залишились ще одні. Двері стримують лише троє охоронців.
Брифінг секретаря Київради Галини Гереги так і не розпочався.
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