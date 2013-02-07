Активісти в Київраді ламають двері

Представники “Свободи” з громадськими активістами ламають двері на четвертому поверсі, щоб потрапити в хол Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, це останній охоронний пункт на їх шляху, щоб пройти до сесійної зали.

Тут двері подвійні, але перші вони пройшли і наразі залишились ще одні. Двері стримують лише троє охоронців.

Брифінг секретаря Київради Галини Гереги так і не розпочався.