Головне за день: огляд топ-новин

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Азаров думає, що заяви про дефіцит ліків - саботаж

Закон про ліцензування імпортних лікарських препаратів відповідає європейським нормам, і вводитиметься поетапно.

Адвокат вдови Гонгадзе подала апеляцію на вирок Пукачу

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала апеляцію на вирок Печерського районного суду Києва про довічне ув’язнення екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Ставицький: Нафтогаз і Туркменгаз підписали меморандум щодо поставок газу

Говорячи про те, яким маршрутом може здійснюватись постачання туркменського газу до України, Е.Ставицький зазначив: “У нас є газопровід, який іде по північній частині Туркменістану і по Росії. Ми про це говорили. Ми домовились спочатку з нашими колегами з Туркменістаном домовитись, а потім будемо домовлятися далі”.

Тимошенко виписали штраф за «неповагу до суду»

Тимошенко було притягнуто до адміністративної відповідальності за неявку до суду, хоча Власенко спростовував слов тюремників, що екс-прем’єр відмовилась їхати до Києва. Самого захисника теж оштрафували. Далі Беркут витіснив депутатів із зали суду в справі про вбивство Щербаня. Під час сутички, яка виникла у залі Апеляційного суду Києва між парламентаріями та міліцією, народному депутату Тетяні Слюз стало зле. Після витіснення Беркутом депутатів із залу суддя продовжила засідання. Суд вирішив допитувати свідка у справі про вбивство Щербаня без Тимошенко

Обвал на ЧАЕС не підвищив радіаційного фону

Обвалення кількох підвісних бетонних панелей у машинному залі четвертого блоку Чорнобильської АЕС не привело до евакуації персоналу і підвищення радіаційного фону.

Українка виграла бронзу на Чемпіонаті світу з біатлону

Українка Валентина Семеренко виграла бронзову медаль в індивідуальній гонці на Чемпіонаті світу з біатлону, який триває у чеському Нове Место.

ЗМІ: Іващенко отримав політичний притулок у Данії

Як повідомляє «Український Тиждень», політичний притулок В.Іващенку було надано в рамках Конвенції ООН про статус біженців.

Свідок Мар'єнков чув, що Тимошенко і Лазаренко хотіли смерті Щербаня

Свідок у справі про вбивство Щербаня заявив, що зустрічав Тимошенко в компанії з Кушніром та Мільченком.