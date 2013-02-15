Луценко застерігає, що опозицію може спіткати доля неандертальців

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко упевнений, що опозиції час переходити до конкретних організаційних кроків «не під чергового лідера, не під вибори 2015 року, а задля відродження потужного ідеологічного національно-демократичного процесу в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

«2013 рік - це рік-посівна. Що буде закладено в політичний ґрунт України цього року, такі й будуть жнива на виборах президента 2015-го й пізніше», - вважає Ю.Луценко.

За його словами, «українські демократичні сили мають чотири стратегічні завдання на 2013-й рік».

«Мета номер один - добитися підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це цивілізаційний вибір, що визначить долю України. Ні в якому разі не можна розглядати цей процес як особистий успіх чи поразку Януковича. Йому якраз євроінтеграція потрібна, як голому медаль. Повернення до європейського дому треба всій Україні, критично виснаженій і економічно, і духовно після 400-літнього блукання в ординській пустелі», - упевнений він.

Завданням «номер два» Ю.Луценко називає перемогу на виборах Київського міського голови. «Лідерам опозиції треба домовитися і об'єднатися довкола потужного спільного кандидата. Також дуже важливо, щоб опозиційні партії підтримали відомих своєю громадянською діяльністю незалежних кандидатів до Київради. Столичний мер-демократ і міст між опозиційними партіями та громадянським суспільством - критично важлива умова майбутньої перемоги 2015 року. Якщо цього не буде зроблено, а ми вже бачимо парад амбіцій різних претендентів на столичний престол, теперішня опозиція втратить перспективу і відімре, як неандертальці, яких частково витіснили, частково з'їли більш договороздатні істоти», - прогнозує політик.

«Третє завдання - добитися технічного забезпечення персонального голосування в парламенті. Лише за цієї умови опозиція буде частиною політичної системи. Добре, що її лідери усвідомлюють це і відстоюють парламентаризм в Україні. Вони мусять стояти до перемоги. Відступ у цьому питанні - це крок до стійла або камери», - наголосив Ю.Луценко.

Розбудова широкого надпартійного демократичного руху – це четверте, за словами Ю.Луценка, завдання для опозиції. «В умовах, коли парламентські опозиційні партії де-факто перетворилися на машини із просування свого лідера на посаду президента, інтелектуалам і громадським активістам середнього класу час виходити з інтернет-окопів і об'єднуватися. Історія вчить, що для авторитарної влади самодіяльність страшніша за найрадикальніше інакодумство. Ідеологічні засади руху чудово сформульовані у маніфесті 1 грудня», - зазначив політик.