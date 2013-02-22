Депутат ВР заявляє про фальсифікацію його звернення в прокуратуру

Як повідомив кореспондентові УНІАН сам О. Медуниця, про це він дізнався тільки ввечері у четвер, 21 лютого.

За словами депутата, хтось подав у прокуратуру звернення нібито від його імені на депутатському бланку.

«Колеги у Верховній Раді говорять, що це перший випадок, коли підроблюють підпис народного депутата. Шосткинські підприємства вже місяць перевіряють співробітники прокуратури, нібито, після мого звернення. Але я жодного звернення не писав. Документ – підробка. Звертатимуся в правоохоронні органи, щоб перевірили, хто підписується замість народного депутата», - сказав О. Медуниця.

При цьому депутат наголосив, що звернення в правоохоронні органи готують його помічники і воно обов'язково буде подано найближчим часом.

У «псевдозапиті» народного депутата на ім'я прокурора Сумської області йдеться про порушення податкового законодавства на низці шосткинських підприємств як приватної форми власності, так і державної, зокрема на підприємствах оборонного комплексу. Зокрема, говориться про те, що з метою зменшення сплати податків до державного і місцевого бюджетів працівникам офіційно оформляють мінімальну зарплату, а решту частини зарплати виплачують «у конвертах», хоча відповідно до трудового законодавства мінімальна заробітна плата передбачена тільки за легку і не кваліфіковану працю. Лист датований 16 січня 2013 року.

За словами О. Медуниці, копію цього фальшивого документа він одержав вчора від одного з підприємств Шостки.