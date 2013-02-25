Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня у нашому огляді:

До Тимошенко їдуть лікарі «Шаріте»

Сьогодні мала розпочати роботу міжнародна медична комісія, яка опікується станом колишнього українського Прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Проте у Батьківщині заявили, що німецькі лікарі досі не отримали офіційного повідомлення про дозвіл на зустріч з Тимошенко. А ДПтС наголосила, що німецькі лікарі були офіційно проінформовані про готовність відомства забезпечити їхню роботу з Тимошенко.

Лавров ображається на ЄС через візи: чому українцям можна, а нам - ні?

ЄС дискримінує Росію, підписавши угоду з Україною про безвізовий режим для власників службових паспортів, вважає Сергій Лавров.

У Києві близько чотирьох тисяч людей йдуть маршем протесту проти політрепресій

У Києві розпочався марш проти політичних репресій, в якому взяли участь більш як 4 тисячі прихильників опозиції. Марш протесту «Кияни проти політичних репресій!» пройшов містом і завершився мітингом на Майдані Незалежності.

У Брюсселі розпочався саміт Україна – Європейський Союз

У Брюсселі розпочався 16-й саміт Україна – Європейський Союз. Зустріч президента Януковича з Ван Ромпеєм і Мануелем Баррозу у вузькому колі тривала понад 2 години замість запланованих 20 хвилин.

На Банкову заїхав автозак і забрав людей з насосами (додані фото)

У Києві затримано 8 активістів КУПРу, які намагалися провести акцію протесту з нагоди третьої річниці інавгурації Януковича.

«Київенерго» погрожує залишити метро без світла

Енергогенеруюча компанія «Київенерго» попередила Київський метрополітен, який щодня перевозить близько 1,7 млн пасажирів, про відключення електроенергії за борги перед компанією.

Опозиціонери пішли пікетом на саміт Україна-ЄС - у них забрали диппаспорти

Народні депутати від партії "Батьківщина” Андрій Павловський та Олександр Бригинець спробували провести пікет біля будівлі Ради ЄС у Брюсселі, де сьогодні відбувався 16-й саміт Україна - ЄС.

Ставицький: питання виходу з енергетичного співтовариства не обговорюється

У Брюсселі підписали документ щодо зацікавленості Європейського Союзу в модернізації української ГТС.

Ставицький: є технічні можливості поставок з Європи газу в обсязі 30 млрд кубів

Європейський Союз обіцяє Україні вирішити питання щодо диверсифікації постачання природного газу, що вплине на ціну російського газу для України. Ставицький стверджує, що є технічні можливості поставок з Європи газу в обсязі 30 млрд кубів, що повністю задовольняє потреби України. А німецькі газотрейдери RWE підкоригували заяву міністра, сказавши, що, за угодою, можуть поставити Україні не більше 10 млрд куб.

Кучму обурила розтиражована брехня - він написав Азарову

Колишній Президент України Леонід Кучма просить прем’єр-міністра України Миколу Азарова розібратися з ситуацією, коли державне інформагентство розтиражувало неправдиву інформацію щодо його затримання.

Янукович: Моя розмова з керівництвом ЄС дає мені підстави для оптимізму

Президент України Віктор Янукович заявляє, що сьогоднішні зустрічі в Брюсселі налаштовують його оптимістично щодо подальшого євроінтеграційного просування країни. Згодом президент Європейської Ради Герман ван Ромпей заявив, що Європейський Союз очікує від України більшого прогресу у виконанні умов, необхідних для підписання Угоди про асоціацію.

Тимошенко підтвердила, що відеокамери демонтували і вартового прибрали

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка перебуває у стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові, припинила акцію громадянської непокори, оскільки її вимоги виконано.

Вимогу Луценка заарештувати Кузьміна направили в інший суд

Скаргу Луценка на відмову прокуратури притягти до відповідальності Кузьміна, Войченка і суддів розглядатиме Києво-Святошинський суд.

Баррозу вірить, що отримання віз для українців спростять до літа

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу сподівається, що угода про подальше спрощення візового режиму з Україною набуде чинності до літа.

Німецький лікар наголошує, що Тимошенко потребує подальшого лікування

Професор Карл Макс Айнхойпль з клініки «Шаріте», який лікує екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, наголошує, що його пацієнтка потребує подальшого лікування.