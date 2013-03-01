Головування у Раді Безпеки ООН на місяць перейшло до Росії

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС Росії, «з 1 березня Російська Федерація приступить до виконання функцій голови РБ ООН».

«Відповідно до принципових підходів Росії, спрямованих на забезпечення рівноправ'я, взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи держав, маємо намір у своїй роботі виходити перш за все з необхідності врегулювання конфліктів виключно мирними засобами, нарощування колективної взаємодії на основі суворого дотримання статутних прерогатив РБ ООН, зміцнення правових засад у міждержавних відносинах», - йдеться в повідомленні.

Головною темою російського головування стане врегулювання в Афганістані. На 19 березня під головуванням міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова заплановано відкрите засідання РБ ООН щодо ситуації в Афганістані. Взяти участь у ньому запрошені міністри закордонних справ країн-членів РБ ООН і Афганістану.

У МЗС Росії очікують, що свій внесок до дискусії зроблять Генеральний секретар ООН, сусідні з Афганістаном держави, найважливіші партнери й донори, активні учасники міжнародних зусиль зі стабілізації в цій країні. Буде прийнята резолюція РБ ООН про продовження мандата Місії ООН щодо сприяння Афганістану.

У фокусі російського головування залишиться проблематика Близького Сходу й подальші зусилля «квартету» з досягнення всеосяжного регіонального врегулювання.

Крім того, відбудуться дебати з проблеми Косовського врегулювання, члени РБ ООН розглянуть хід виконання резолюції 1701 щодо Лівану, динаміку розвитку подій на Голанських висотах у контексті діяльності розгорнених там сил ООН зі спостереження за роз'єднанням, стан справ в Іраку, ситуацію в Ємені.

Предметом обговорення стане також ситуація в Лівії й стан справ у лівійському санаційному режимі. Планується продовжити мандат Місії ООН з підтримки цієї країни.

Продовжиться робота РБ ООН з проблематики врегулювання відносин між Суданом і Південним Суданом. Рада розгляне ситуацію в Південному Судані й діяльність розгорненої там миротворчої місії ООН.

Також належить продовжити мандат Об'єднаного відділення ООН з миробудівництва в Сьєрра-Леоне, обговорити прогрес у ліквідації наслідків конфлікту та зміцненні стабільності в Ліберії, в реалізації рішень РБ ООН щодо Гвінеї-Бісау.

Будуть обговорені питання діяльності Комітетів РБ ООН стосовно санкцій щодо Ірану, щодо Сомалі та Еритреї.

На завершення російського головування члени РБ обговорять на підставі доповіді Генерального секретаря ООН варіанти надання подальшого сприяння розв'язанню кризи в Малі. Росія докладе зусиль для забезпечення максимально злагодженої й ефективної роботи цього головного органу ООН на основі конструктивної взаємодії всіх членів Ради Безпеки, зазначають у російському МЗС.

Як відомо, кожен член РБ ООН по черзі головує протягом місяця, причому вибір головуючих проводиться в англійському алфавітному порядку. Після Росії головування перейде до Руанди.