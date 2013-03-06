Представник Януковича: До 1 травня ВР прийме усе необхідне для євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Мірошниченко сказав у коментарі журналістам.

“У нас є чіткий перелік, він відпрацьований. Переважна більшість цих законів вже зареєстрована у Верховній Раді, і ми деякі з них вже розглянули на профільних комітетах”, - сказав депутат.

При цьому, відзначив він, на сьогодні неможливо розглянути ці закони у форматі пленарного засідання через блокування Верховної Ради опозиції, але робота над ними продовжується.

Ю.Мірошниченко висловив думку, що до травня частина потрібних законів буде ухвалена в цілому, частина - у першому читанні.

На тему: Янукович вимагає від Азарова піднатужитися для підписання Асоціації з ЄС

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого ц. р. Кабінет міністрів України оприлюднив план першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік.

Текст відповідної постанови від 13 лютого № 73-р розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, планом передбачається завершити розроблення та забезпечити реалізацію плану заходів, спрямованих на удосконалення виборчого законодавства з урахуванням рекомендацій Місії ОБСЄ/Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) із спостереження за парламентськими виборами в Україні із залученням експертного та технічного потенціалу Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.

Також передбачено розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для визначення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема проекту Указу Президента України про національну систему координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Крім того, з метою поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки передбачається: забезпечити участь у проведенні з ЄС неформального діалогу з реформування системи правосуддя; відповідно до Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” забезпечувати належне виконання рішень Європейського суду з прав людини проти України в частині індивідуальних та загальних підходів та, у разі необхідності, подавати в установленому порядку відповідні пропозиції; розробити проект державної цільової програми з реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України; забезпечити участь в підготовці пропозицій щодо реформування прокуратури відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у рамках робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури; підготувати з урахуванням висновків Європейської комісії “За демократію через право” пропозицій щодо порядку добору суддів, вимог до віку і досвіду кандидатів, призначення та обрання суддів, а також ролі Вищої ради юстиції та порядку її формування.

Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського самміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя і ряду інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.