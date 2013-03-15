Експерти підбили підсумок "100 днів" Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Юлія Ільчук за результатами експертного опитування.

За її словами, експерти оцінюють діяльність парламенту у перші 100 днів після набуття депутатами повноважень за десятибальною шкалою на 2,9 бали, а його прогнозованість — на 3,5 бала. Переважна більшість експертів (22 із 40) зовсім незадоволені тим, як працює Верховна Рада.

Разом з тим, найпозитивніше за перші 100 днів діяльності ВР експерти оцінили вимогу персонального голосування (16 згадок експертів) та ухвалення заяви парламенту про євроінтеграційні наміри України (90 згадок). Найнегативніше експерти оцінили в діяльності парламенту позбавлення окремих депутатів мандатів (18 згадок).

Перші 100 днів роботи парламенту собі в “актив”, на думку, експертів, можуть занести фракція “УДАР” (33 згадки) та “Свобода” (34 згадки).

У “пасив” перші 100 днів роботи ВР, на думку більшості експертів, занесла собі Партія регіонів (25 згадок).

Більшість експертів переважно позитивно оцінюють блокування парламенту, але вважають це крайнім заходом, який можна використовувати, коли вичерпані усі інші можливості для компромісу (20 експертів), а цілком позитивно блокування парламенту оцінює 10 експертів.

Крім того, 31 експерт зазначив, що ухвалення змін до Регламенту Верховної Ради підвищить рівень дотримання норми про персональне голосування, однак, практика “кнопкодавства”, на їх думку, збережеться.

27 експертів вважають, що народні депутати й надалі постійно блокуватимуть роботу парламенту, 10 експертів переконані, що блокування буде застосовуватись час від часу.

Загалом Фонд «Демініціативи» опитав 40 експертів. Опитування проводилось з 7 по 13 березня.