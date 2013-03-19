Арбузов хоче знати, чим міністри займаються на вихідні і свята (документ)
18:46, 19 березня 2013Політика
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Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов наказав всім міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади щоденно звітувати про своє місцезнаходження.
Арбузов чекатиме звіти до 15 години щодня
Про це йдеться у підписаному Арбузовим документі, який оприлюднила на своїй Facebook-сторінці журналістка Ольга Василевська.
Арбузов хоче, щоб міністри розповідали йому про плани на день
Інформацію чиновники мають надсилати Арбузову до 15:00 дня, що передує звітному, на електронну адресу, помічаючи лист літерою "К".
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