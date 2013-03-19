Арбузов хоче знати, чим міністри займаються на вихідні і свята (документ)

Про це йдеться у підписаному Арбузовим документі, який оприлюднила на своїй Facebook-сторінці журналістка Ольга Василевська.

Арбузов хоче, щоб міністри розповідали йому про плани на день

Інформацію чиновники мають надсилати Арбузову до 15:00 дня, що передує звітному, на електронну адресу, помічаючи лист літерою "К".

Українська правда