Посол США радить українцям іти до депутатів, а не на вулиці

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт радить українцям, які бажають взяти особисту участь в економічному і політичному розвитку країни, звертатися до своїх представників у Верховній Раді, перш ніж виходити на вулиці з демонстраціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав, виступаючи перед студентами Київського національного економічного університету.

Зокрема, на питання про те, як середньостатистичний українець може добитися здійснення реформ, Дж.Теффт відповів: «Спершу знайдіть, хто представляє ваші інтереси в Раді. І коли знайдете – запитайте у цієї людини: який її внесок в боротьбу з корупцією, як вона, будучи парламентарієм, просуває реформи, формує законодавство. І коли ви навчитеся працювати в такому режимі, ви побачите зміни. Але початок, повторюся, має бути саме таким».

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На думку Дж.Теффта, демократія – це вміння знаходити діалог. «Всі політики глобальні за своєю суттю, і це правда. Але знайдіть свого локального представника і поставте йому питання», - сказав посол.

Він відзначив, що Україна – країна з величезним потенціалом, природним і людським. «Проте, усвідомлюючи це, Україна має провести низку економічних реформ і відмовитися від рейдерських атак, проявів корупції, від недостатнього захисту приватної фізичної та інтелектуальної власності. Реформи мають змінити правила гри в Україні, якщо, звичайно, вона збирається бути конкурентоспроможною на міжнародному ринку», - сказав посол.

Також Дж.Теффт назвав 4 основних сфери, прогрес в яких міг би вивести Україну в число держав – лідерів економічного зростання. Серед них він назвав прихильність курсу реформ, націлених на побудову міцних відносин з іноземними партнерами, посилення верховенства закону, відкритість бізнесу, особливо в тих секторах, які Україна має намір диверсифікувати, а також зміна змісту вищої освіти, яка відповідала б потребам майбутнього країни.

«За версією багатьох економістів, Україна могла б демонструвати рівень розвитку в середньому 4% на рік», - сказав посол США.