У квітні регіонали і позафракційні не перепрацьовували над законопроектами

У квітні найменше займалися розробкою законопроектів народні депутати від Партії регіонів та позафракційні.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах дослідження, проведеного Громадянською мережею ОПОРА.

За її даними, за підсумками квітня українські парламентарії напрацювали 405 законопроектів та постанов. Найвищий показник активності депутатів у фракції «УДАР», члени якої були залучені до нормотворчості на 78,57%. Не особливо поступаються колегам по опозиційному блоку і представники «Батьківщини», які на 77,89% попрацювали перед травневими святами. Комуністи (68,75%) та «свободівці» (66,67%) посіли друге місце з невеликим відривом одне від одного. В той же час лише половина від депутатів ПР (51,21%) долучилась до розробки та реєстрації законодавчих ініціатив у квітні. Останнє місце (40,63%) займають позафракційні.

ОПОРА також сформувала рейтинг «Законороб місяця», враховуючи такі показники, як вага законопроекту чи постанови. Нижчий бал присвоювався законотворчій ініціативі формального порядку, а найвищий – змістовій, що встановлювала нове регулювання чи вдосконалювала існуюче. Таким чином, ОПОРА максимально нівелювала документи, які не впливають на чинну законодавчу базу. Також, за прикладом минулих місяців, коли під законопроектом підписувались всі члени фракції як автори, організація ділила показник ваги на кількість підписантів, що дало можливість більш коректно сформувати рейтинг.

Тож, остаточний порядок депутатів, які подали найбільше ініціатив нормотворчого порядку, виглядає таким чином: Андрій Кожем’якін, ВО «Батьківщина» (7,945 балів); Олег Ляшко, позафракційний (5,25); Віталій Хомутиннік, ПР (4,875); Володимир Яворівський, ВО «Батьківщина» (4,5); Тетяна Слюз, ВО «Батьківщина» (4,31).

Законотворчою топ-темою для парламентаріїв стали: економіка, фінанси та господарство (107 ініціатив, або 26,42% від усіх); правоохоронна система, правосуддя та боротьба з корупцією (86 ініціатив, або 21,23 %); соціальні проблеми та стандарти (60 ініціатив, або 14,81%). А от оборона, безпека і зовнішня політика хвилювали депутатів на менш ніж 1% у квітні, зазначили в ОПОРІ.