Опозиція заявляє, що влада привезла на свої мітинги школярів (фото)

Про це йдеться у розповсюдженій заяві «Батьківщини», в якій опозиція вимагає від влади негайно зупинити план щодо використання школярів у «брудних провокаціях Банкової».

«Це не тільки незаконно. Аморальність режиму не знає меж. Збираючи так звані антифашистські мітинги, бутафорні за своєю суттю і формою, влада водночас виказує, що немає підтримки серед людей, немає жодного запасу міцності, а тому у примусовому порядку звозить школярів для створення масовки», - зазначається у заяві.

Водночас, в Об’єднаній опозиції нагадують, що напередодні краху Третього рейху нацистський лідер теж кидав у свої останні бої несвідомих дітей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 травня, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов висловив очікування, що в антифашистському марші візьме участь 50 тисяч осіб.

За інформацією Єфремова, на 10.00 для участі у марші зібралися вже 40 тисяч прихильників Партії регіонів з усієї України. Крім того, Єфремов переконаний, що до акції долучиться ще близько 10 тисяч киян.

Крім того, на запитання журналістів щодо участі в акції молодих людей віком до 18 років, Єфремов зазначив, що “на зустріч прийшли якісь люди, дійсно дитячої зовнішності, наскільки я розумію, вони не зупинялися у нашій колоні”.