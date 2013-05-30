Лавринович пояснив, чому неможливо звільнити Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це міністр юстиції Олександр Лавринович сказав, відповідаючи на запитання тижневика «2000» щодо рішення ЄСПЛ у справі «Тимошенко проти України».

Міністр наголосив, що на сьогодні не йдеться про виконання вказаного рішення Європейського суду, оскільки воно ще не набуло статусу остаточного.

Водночас, зазначив Лавринович, даним рішенням суд констатував порушення лише в частині рішення Печерського райсуду Києва, який під час судового слідства змінив екс-прем’єр-міністру Юлії Тимошенко запобіжний захід з підписки про невиїзд на арешт.

Проте, зазначив міністр, виправити цю помилку на сьогодні вже не є можливим, оскільки вступив у силу обвинувальний вирок, і, згідно з положеннями Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод, це є підставою для позбавлення особи свободи.

Стосовно другого виявленого порушення у справі «Тимошенко проти України», констатованого ЄСПЛ, щодо невідповідності національного законодавства європейській практиці, то дане порушення вже усунуте з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу, сказав Лавринович.

За словами міністра, новий кодекс вже не дозволить суддям ухвалювати рішення подібні до того, про яке йдеться у справі «Тимошенко проти України». «Таким чином, в цій частині рішення Європейського суду Україна виконала навіть раніше, ніж воно з‘явилося», - зазначив Лавринович.

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Як повідомляв УНІАН, 30 квітня ЄСПЛ встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж, ті, що встановлені конвенцією.

Коментуючи рішення ЄСПЛ, генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що суд не встановив політичних мотивів її арешту. «Європейський суд визнав, що сам факт того, що Тимошенко була політичним діячем, не доводить її політичне переслідування», - сказав Пшонка.