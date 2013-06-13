Опозиція хоче дати держслужбовцям право на страйк

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо приведення у відповідність до норм Конституції України положень законів, що регламентують право на страйк)».

Як повідомляє сайт ВР, ініціаторами законопроекту виступили народні депутати від «Батьківщини» Олександр Бригинець та Андрій Павловський.

Згідно із документом, право трудящих громадян на страйк з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів від порушень і протиправних посягань гарантується статтею 44 Конституції України. Однак діючим законодавством державних службовців (працівників державних органів, служб, воєнізованих формувань) позбавлено права на страйк, що явно суперечить засадам конституційного ладу в Україні, йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

«Ми своїм законопроектом хочемо звільнити з рабства одну із найчисельніших соціальних груп нашої держави - державних службовців - і повернути їм законні права громадянина, людини. Звертаю вашу увагу, що таким чином ми звільняємо із рабства й Президента, який теж буде мати право на участь у страйках», - наголосив Бригинець, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Відповідно до міжнародних стандартів захисту трудових прав, держслужбовці мають право на страйк у мирний час, йдеться у повідомленні. Держслужбовцям гарантується право на страйк законодавством багатьох країн, серед яких Франція, Італія, Канада, Швеція, Греція.

У заключних висновках Європейського комітету із соціальних прав 2010 року наголошується, що відповідно до пункту 4 статті 6 Європейської соціальної хартії (переглянутої) ETS № 163, яка була ратифікована Україною 21 грудня 2006 року, державні службовці можуть користуватися правом на страйк.

Будь-яке обмеження усіх держслужбовців від здійснення права на страйк не відповідає пункту 4 статті 6 Європейської соціальної хартії, підкреслюється у повідомленні. При цьому Єврокомісія у звіті про хід реалізації Європейської політики сусідства у 2010 році COM(2011)303 відзначає відсутність зрушень в Україні щодо приведення права на страйк у відповідність до міжнародних стандартів.

Законопроектом пропонується вилучити приписи законів "Про державну службу", "Про Збройні сили України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", "Про судоустрій і статус суддів", "Про міліцію", "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", "Про правові засади цивільного захисту", "Про Державну прикордонну службу України", "Про дипломатичну службу", "Про аварійно-рятувальні служби", Кодексу цивільного захисту, Гірничого закону щодо заборони на проведення страйків різними категоріями держслужбовців (співробітників державних органів, служб, воєнізованих формувань).