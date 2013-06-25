Експерт: Кривий Ріг могло трясти через розробку корисних копалин

Про це заявив заступник начальника головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України Володимир Шапка, повідомляє ТСН.

Відзначається, що достеменну причину землетрусу в сейсмостабільному Кривбасі науковці обіцяють озвучити згодом, а зараз зазначають, що в цьому районі їхня техніка фіксує приблизно три-чотири таких коливання на рік. Щоправда, вони значно слабші, і в більшості випадків усі мають техногенну причину, тобто пов'язані з розробкою корисних копалин.

Це підтверджують і в самому Кривому Розі. Через видобуток корисних копалин, який триває тут уже майже 200 років, усе місто, у прямому сенсі, стоїть на величезних порожнинах. Які процеси там відбуваються, досі не знає ніхто, адже програма з їхнього моніторингу і досі тільки у проекті.

"Там може дощем підмочити, якісь процеси, величезні частини ґрунту зсуваються, обвалюються. Де це трапиться, коли, до яких наслідків призведе - все це сьогодні не можна сказати", - зауважив керівник управління з питань надзвичайних ситуацій виконкому Криворізької міської ради Сергій Жупінас.

Як ідеться у повідомленні, попри те, що більшість фахівців схиляються до техногенної причини нічного землетрусу, цілком виключити природні чинники неможливо, тому що саме через Кривий Ріг проходить розлом континентальної гранітної плити, і навіть найменший її рух може спричинити коливання земної поверхні.

Джерело:

Як повідомляв УНІАН, в 0.16 24 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області було зафіксовано підземні поштовхи силою 4 бали за шкалою Ріхтера.