Комісія Сейму Польщі підтримала поправку про Волинську трагедію як «геноцид»

Про це УНІАН повідомили секретаріаті комісії, наголосивши, що кінцева версія документу все одно залежатиме від завтрашнього голосування цього документа у нижній палаті польського парламенту.

"Внесена "Солідарною Польщею" поправка про визнання геноцидом підтримана, а друга - про встановлення 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії - ні", - відзначила співрозмовник агентства.

Вона додала, що за підтримку однієї з поправок проголосували 10 з 24 членів комісії, а 9 було проти.

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Представник секретаріату наголосила, що ця поправка буде голосуватися у Сеймі в найближчу п'ятницю разом з іншими раніше запропонованими шістьма поправками.

"Якщо якась з поправок набере достатню кількість голосів, вона буде внесена в текст заяви", - сказала співрозмовник агентства.

Як повідомляє РАР, автор запропонованої поправки Патрик Які сказав журналістам, що її підтримка комісією збільшує шанси того, що у Сеймі набереться достатня кількість голосів, аби включити "геноцид" в заяву щодо Волинської трагедії.

Він також назвав екстраординарним сьогоднішнє засідання комісії, на якому вдалося провести цю поправку.

Як повідомляв УНІАН, представники правлячої у Польщі партії "Громадянська платформа" під час дискусії на тему заяви про 70-ту річницю Волинської трагедії виступали про того, аби в її текст була включена оцінка тих подій, як "геноцид".

Радник Президента Польщі Томаш Наленч назвав сьогодні наполягання низки депутатів Сейму включити це слово в заяву змаганням, хто є більшим патріотом.