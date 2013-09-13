МВФ до кінця року розгляне ситуацію в Україні

Про це заявив на брифінгу директор департаменту комунікацій Міжнародного валютного фонду Джеррі Райс, повідомляє Forbes.ua з посиланням на прес-службу МВФ.

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«Співробітники фонду готуються до консультацій за Статтею VI в 2013 р. і, звичайно ж, до пост-програми моніторингу, розгляд якої планувався на цю осінь. Це надасть можливість раді Фонду, щоб обговорити виклики, що стоять перед Україною, до кінця 2013 р.», - заявив Райс.

За його словами, з часу останньої місії у квітні 2013р. співробітники фонду проводили періодичні обговорення з українською владою на технічному рівні політики, яка могла б стати елементом комплексної програми, підтримуваної фондом. Але на політичному рівні така програма ще не обговорювалася.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про відновлення програми співпраці з Україною у листопаді, після того як країну відвідає місія Фонду.

Метою роботи місії стане оцінка поточної економічної ситуації в країні і визначення прогнозів за підсумками року.

Раніше представники МВФ заявляли про те, що Фонд веде технічні дискусії з урядом України і готовий до всеосяжного діалогу за програмою співпраці.

У червні Україну відвідала місія Фонду з ознайомлювальною метою: новий голова місії - Ніколай Георгієв з 4 червня змінив на посту попереднього керівника місії Крістофера Джарвіса.

У 2013 році місія МВФ відвідувала Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

30 липня МВФ повідомив, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір включити Україну до постпрограмного моніторингу, який передбачає частіші консультації з представниками влади з питань макроекономічної політики і подолання кризових явищ.