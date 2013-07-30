МВФ включив Україну до постпрограмного моніторингу

Про це йдеться в повідомленні Фонду, переданому УНІАН.

«Рада директорів Фонду 26 червня ухвалила рішення про включення України до постпрограмного моніторингу, оскільки дійшов кінця термін дії попередньої 29-місячної програми (обсягом близько 15 млрд дол., що становить 729% квоти країни). Програма була згорнута після отримання лише двох траншей загальним обсягом 2,25 млрд СДР (близько 3,4 млрд дол.). Рішення було ухвалене за скороченою процедурою, яка не передбачає тривалих дискусій», - наголошується в повідомленні.

У Фонді також уточнили, що обсяг заборгованості України перед МВФ станом на 30 липня становить 5,27 млрд СДР (8 млрд дол.) – 383,8% квоти.

«Оскільки розмір заборгованості України перед Фондом перевищує 200% квоти, постпрограмний моніторинг є типовою процедурою. Перший етап моніторингу пройде в рамках консультацій за Статтею 4 восени поточного року. Обговорення у рамках засідання Ради директорів наперед намічено на грудень 2013 року», - підкреслили у МВФ.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про відновлення програми співпраці з Україною у листопаді, після того як країну відвідає місія Фонду.

Метою роботи місії стане оцінка поточної економічної ситуації в країні і визначення прогнозів за підсумками року.

Раніше представники МВФ заявляли про те, що Фонд веде технічні дискусії з урядом України і готовий до всеосяжного діалогу за програмою співпраці.

У червні Україну відвідала місія Фонду з ознайомлювальною метою: новий голова місії - Ніколай Георгієв з 4 червня змінив на посту попереднього керівника місії Крістофера Джарвіса.

У 2013 році місія МВФ відвідувала Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.