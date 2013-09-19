У Росії очікують, що ЗВТ з ЄС принесе Україні $ 4-5 мільярдів втрат

Про це заявив радник президента РФ Сергій Глазьєв.

Фактично уряд України приймає рішення делегувати суверенні права України з торгово-економічних відносин Європейській комісії, зазначив Глазьєв в інтерв'ю телеканалу "Росія 24" , передає РІА Новости.

"У цьому разі ми очікуємо, що Україна втратить ще два мільярди доларів торгівлі. Це мається на увазі додатковий імпорт європейських товарів, які будуть йти на територію України", - уточнив він.

Він нагадав, що головним кредитором України на сьогоднішній момент є Росія і російські банки, і "думати, що російські банки будуть в цій ситуації торгово-платіжного балансу з Росією, який погіршується, кредитувати далі українську економіку, наївно" .

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Тому фактично Україна залишається без доступу на російські ринки, сказав Глазьєв. "Тому що Миколі Яновичу Азарову було чітко сказано, що в міру того , як Україна обнуляє імпортний тариф з Європейським союзом, на кордоні Митного союзу вводиться єдиний митний тариф Митного союзу. Це означатиме , що Україна втратить 2 мільярди доларів із Заходу - збільшення імпорту європейських товарів - і втратить десь 2-3 мільярди доларів - зниження експорту до Росії" , - додав Глазьєв.

"Це фактично економічна катастрофа" , - завершив він.