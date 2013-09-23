Азаров каже, що на МВФ "світ клином не зійшовся"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав в інтерв'ю російському телеканалу «Росія 24».

«Не домовимося (з МВФ – УНІАН), будемо житим без кредитів. У нас світ не маленький, він великий. Не домовимося з МВФ, будемо позичати в інших місцях. Світ клином не зійшовся», - сказав Азаров.

За його словами, останні два роки показали, що Україна здатна самостійно, без кредитів МВФ, справлятися зі своїми проблемами.

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Він зазначив, що коли інші країни одержують кошти МВФ, то Україна навпаки повертає кредит і за два роки виплатила більш як 7 млрд дол.

«Переговори на технічному рівні не припиняються. У нас діє в Києві постійна місія МВФ, Мінфін у постійному контакті як з штаб-квартирою, так і з місією. Ми чекаємо, що певні зміни у позиції МВФ повинні наступити», - додав він.

Азаров повідомив, що за міжнародними стандартами держборг України не дуже великий – 32%, тому через обслуговування і погашення боргу великих проблем у країни не виникне.

Азаров додав, що принципова позиція на переговорах з МВФ полягає в тому, що уряд не може перекладати тягар високих цін на російський газ на населення України.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про відновлення програми співробітництва з Україною в листопаді, після того, як країну відвідає місія Фонду.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділені не були.

Після схвалення влітку 2010 року нової дворічної програми stand-by майже на 16 млрд дол. Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною ряду взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.