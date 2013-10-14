ВАКС і Нацкомфінпослуг проведуть заключний урок з курсу фінансової грамотності в Київській гімназії № 30 «ЕкоНад»

У Міжнародний день кредитних спілок ВАКС і голова Нацкомфінпослуг підсумують результати курсу фінансової грамотності «Плануй майбутнє», який пройшли учні старших класів Київської гімназії № 30 «Еконад».

Урок розпочнеться 17 жовтня об 11 годині за адресою гімназії № 30 «Еконад» (вул. Березняківська, 30б). На завершення уроку запланована прес-конференція.

Участь у заході візьмуть:

Борис Візіров, Голова Нацкомфінпослуг,

Вікторія Волковська, Президент ВАКС,

Лілія Донська, Директор гімназії № 30 «ЕкоНад»,

Тетяна Гірченко, Директор інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ.

У рамках уроку будуть наведені підсумки курсу з фінансової грамотності «Плануй майбутнє», проведеного ВАКС.

Голова Нацкомфінослуг вручить учням гімназії «ЕкоНад» відповідні сертифікати.

Крім того, йтиметься про фінансовий ринок, його регулювання та очікування, про рівень фінансової грамотності українців.

Як визначено Урядом у Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року № 1026-р, запровадження освітніх програм для споживачів є одним зі шляхів реалізації державної політики в сфері захисту прав споживачів.

Увага зі сторони Голови Нацкомфінпослуг до підвищення фінансової грамотності молоді свідчить про те, що регулятор небанківських фінансових ринків переймається проблемою фінансової освіти українців і зацікавлений у зміцненні довіри до фінансового сектору України.

Сучасні тенденції виховання молоді останнім часом все більше орієнтовані на приклади діяльності конкретних особистостей, які впливають на розвиток ринків, держав і світового суспільства.

Так, зокрема, представники європейського й американського істеблішменту постійно виступають на урочистих заходах в школах і вищих навчальних закладах, діляться своїм досвідом і надихають своїм прикладом учнів і студентів вдосконалюватися як особистостей. Останнім часом це впроваджують й в Україні — Президент, політики, керівники державних органів влади тощо.

Нагальна потреба покращувати рівень фінансової освіти української молоді — сьогодні питання національної безпеки. Про це свідчить у тому числі започаткований загальнодержавний проект з підвищення фінансової грамотності населення із залученням Національного банку України й Міністерства освіти.

ВАКС як представник кредитних спілок, що об’єднують понад півмільйона фізичних осіб (50 % від загальної кількості членів кредитних спілок по Україні) ринку кредитної кооперації, починаючи з 2007 року, постійно проводить просвітницькі заходи з фінансової грамотності українців. ВАКС і ГО «Інститут фінансових технологій» є засновниками «Національної мережі фінансової просвіти».

Кредитні спілки-члени ВАКС під час просвітницьких і освітніх заходів приділяють велику увагу курсу фінансової грамотності, у тому числі для школярів середньоосвітніх і спеціалізованих навчальних закладів.

У 2013 році консультанти ВАКС з фінансової просвіти навчили понад 1 600 українців

У І півріччі 2013 р. консультанти ВАКС зробили більш фінансово грамотними 1 675 українців.

Зокрема, протягом січня — червня цього року 19 тренерів (які надали ВАКС свої звіти) провели 53 навчальних заходи, в них взяло участь 1 014 членів кредитних спілок. Також тренери надали 611 консультацій, направлених на вирішення труднощів чи непорозумінь у фінансових відносинах.

Варто зазначити, що в навчальних заходах з фінансової просвіти беруть участь не тільки дорослі, але й діти — таких маленьких споживачів фінансових послуг було 50 за звітних період.

Окремої уваги заслуговує робота Рівненської асоціації кредитних спілок: РАКС не тільки провела тренінги та семінари з фінансової грамотності для своїх членів, а й започаткувала програму на місцевому радіо, в рамках якої Олександр Бахмачук, голова правління КС «Захід-Капітал», двічі на тиждень розповідає про фінанси.

Починаючи з 2010 р., ВАКС підсумовує результати проведених навчальних заходів і наданих консультацій тренерами з фінансової просвіти, які навчалися за програмами «Плануй майбутнє» й «Управління боргом». Загалом, навчання пройшли 76 осіб.

Наводимо підсумок роботи тренерів за останні три роки:

2010 рік: проведено 36 заходів, в яких взяло участь 570 українців;

2011 рік: 120 заходів, навчалися 1 591 українців;

2012 рік: 157 заходів, навчання та консультації отримали 2 388 українців.

Отже, у 2010-ому — І кварталі 2013 році завдяки кредитним спілкам-членам ВАКС 6 224 українця вже отримали первині навички з фінансової просвіти.

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