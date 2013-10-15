Головне за день: огляд топ-новин

Тимошенко виїде до Німеччини до кінця листопада - Фюле

"Думаю, ми недалеко від цього", - сказав Фюле журналістам, відповідаючи на запитання, чи дозволять Тимошенко виїхати до Німеччини. - "Я однозначно очікую, що це трапиться перед Вільнюським самітом", - заявив єврокомісар.

Співголова Моніторингової місії Європарламенту Олександр Квасневський також упевнений, що найближчим часом вдасться вирішити питання з відправкою екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко на лікування до Німеччини і підписати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у листопаді.

Янукович назвав Підписання Угоди з ЄС ключовим завданням для України

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС є ключовим завданням для України, наголосив Президент України Віктор Янукович під час виголошення спільної заяви з Президентом Естонської Республіки Тоомасом Ільвесом.

Янукович також зазначив, що Україна вже завершує підготовку до Вільнюського саміту.

У свою чергу, президент Естонії висловив підтримку прагненню України до підписання угоди про асоціацію з ЄС, а також засудив тиск Росії на Україну.

РФ не вводитиме віз для України після підписання асоціації з ЄС - Медведєв

Росія навіть не обговорює питання запровадження віз для українців після підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Про це прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив на прес-конференції в Калузі, присвяченій підсумкам 10-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

При цьому Дмитро Медведєв зауважив, що Росія не вважає угоду про асоціацію України з ЄС фатальною для України.

У Росії затримано підозрюваного у вбивстві в Бірюльово

Підозрюваного у вбивстві москвича Єгора Щербакова Орхана Зейналова затримано в підмосковній Коломні.

На Філіппінах від землетрусу загинуло 80 осіб

Землетрус стався сьогодні вранці і зачепив три острови – Бохоль та популярні серед туристів Себу і Сикихор.

Повідомляється про десятки поранених. Деякі з них постраждали в тисняві, яка виникла, коли люди почали в паніці вибігати на вулиці.

На острові Бохоль зруйновано багато будинків, включаючи сучасні споруди і старовинні храми. Пошкоджено ділянки автотрас, мости, порушено подачу електрики.

Українці заплатили лише за третину спожитого в цьому році газу

Українські споживачі з початку року спожили 6,6 млрд кубометрів газу на загальну суму 15,3 млрд грн, проте обсяг розрахунків становив лише 5,3 млрд грн (34%), повідомив у ході селекторної наради в Кабінеті міністрів міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник.

«Із початку року споживачі використали 6,6 млрд кубометрів газу на 15,3 млрд грн, а сплатили 5,3 млрд грн – менше 40%. Це дуже низький рівень розрахунків», - сказав Темник. При цьому він повідомив, що загальний обсяг заборгованості за спожитий газ, що сформувалася станом на середину жовтня поточного року, становить 16,2 млрд грн.

Названо першого опонента Усика на професійному ринзі

Український боксер, чемпіон світу, Європи та Олімпійських ігор Олександр Усик свій перший бій на професійному рингу проведе проти мексиканця Феліпе Ромеро. Про це повідомили в промоутерській компанії братів Кличків К2, яка веде кар'єру Усика. Бій відбудеться 9 листопада в київському Палаці спорту в рамках вечора професійного боксу, який проводить К2.