Перший українсько-російський Ан-148 надійшов до Міноборони РФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, в церемонії передачі Ан-148-100Е взяв участь міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

ВАБТ уклало державний контракт із Міністерством оборони РФ на виготовлення й поставку 15 близькомагістральних літаків Ан-148-100Е у травні цього року. Термін поставки літаків – із 2013 по 2017 рік. Згідно з угодою, передбачається передача одного літака в 2013 році, по чотири – в 2014 і 2015 роках, і по три – в 2016 і 2017 роках.

Передане повітряне судно повністю укомплектоване агрегатами, приладами, знімним і наземним обладнанням, інструментом, комплектом майна, що відповідає необхідним технічним умовам.

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Як повідомляв УНІАН, у проекті розпорядження уряду РФ «Про внесення змін до державної програми Російської Федерації «Розвиток авіаційної промисловості на 2013-2025 роки» повідомляється, що Росія в рамках консолідованого державного замовлення може купити 51 українсько-російський літак Ан-148, який серійно виробляється на підприємстві «Воронезьке авіабудівне товариство» (ВАБТ).

«Літак затребуваний за умови поставок за ринковими цінами, що склалися. Проте проект виробництва Ан-148 збитковий через його низьку серійність. З метою підвищення серійності виробництва Ан-148 включено до консолідованого державного замовлення, до 2025 року планується поставка 31 літака (загальний обсяг державного замовлення – 51 літак)», - зазначається у документі.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дозволяє літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливою посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод «Авіант» в Україні і «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» в Росії.