У ПР згодні на круглий стіл, але без участі міжнародних спостерігачів

Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Владимир Олейник, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

За його словами, «дуже добре, що колишні президенти України звернулися до Віктора Януковича з ініціативою проведення спільного «круглого столу» для пошуку шляхів врегулювання ситуації, що склалася в країні. Це достатньо авторитетні люди, які свого часу багато зробили для розвитку держави. Я думаю, що цей «круглий стіл» буде ширший, адже, окрім чотирьох президентів (екс-президенти Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко і діючий глава держави Янукович), представників влади і лідерів опозиції, сюди потрібно запросити і лідерів громадських об'єднань, «афганців», «чорнобильців», необхідно покликати молодіжні і студентські організації, які брали активну участь у мітингах», - підкреслив парламентарій.

Водночас, на його думку, такий «круглий стіл» має пройти без участі міжнародних спостерігачів.

«У власному домі ми повинні розібратися самі. Ганьба, коли приходять сусіди в нашу сім'ю і починають нас мирити або розповідати, як вийти з ситуації. Україна повинна продемонструвати, що має достатньо сили й мужності, щоб всі проблеми розв’язати власними силами. Ми вже відбулися як держава, і нам не потрібно постійно звертатися до міжнародних посередників, як це пропонує опозиція. Ми пройдемо свій шлях, виробимо відповідні пропозиції системного характеру і працюватимемо за цим алгоритмом», - зазначив Олейник.

На його думку, є ціла низка питань, які потрібно обговорювати, і це кращий варіант, ніж закликати до силового розвитку подій і блокувати державні установи.

У свою чергу, член фракції ПР Віталій Журавський вважає, що в ситуації, яка склалася, скликання загальнонаціонального «круглого столу» за участі представників влади і опозиції - єдино грамотне рішення, яке дозволить уникнути подальшої ескалації конфлікту і зняти напругу в суспільстві.

«Сьогодні як ніколи гостро стоїть питання внесення змін до Конституції. На цьому, до речі, наголошують і представники опозиції. Тому, я вважаю, слід було б розглянути варіанти змін до Конституції України, підготовлені робочими групами Конституційної асамблеї по розділам Основного закону держави. Це дозволило б зняти напругу, і тому це варто було б обговорити під час «круглого столу», - сказав політик.

На його переконання, будь-які спроби представників опозиції реалізувати свої вимоги шляхом силового протистояння або тиску на органи державної влади приречені на поразку.

Як повідомляв УНІАН, Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон у ході свого візиту в Україну 10-11 грудня планує зустрітися з Президентом Януковичем, представниками опозиції і громадянського суспільства.

Як повідомив прес-секретар Представництва Європейського Союзу в Україні Давид Стулик, метою візиту є обговорення ситуації в Україні і надання допомоги в пошуках мирного шляху її розв‘язання.

Водночас, сьогодні до центру Києва стягнуто велику кількість внутрішніх військ і «беркутівців». Зараз вони почали тіснити людей з блок-постів на вулицях Грушевського, Лютеранській, Банковій і Шовковичній. Відтіснені мітингуючі спустилися вулицею Грушевського до Європейської площі і зупинилися біля автобусів, які перегороджують шлях на Майдан Незалежності.

Лідери трьох політичних сил – «Свободи» Тягнибок, «Батьківщини» Арсеній Яценюк і «УДАРу» Віталій Кличко перервали прес-конференцію, заявивши, що йдуть туди - до людей. На Майдані Незалежності залишаються близько десяти тисяч учасників мітингу.