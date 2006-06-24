Проти феодосійських активістів порушили 2 кримінальні справи

Правоохоронні органи Криму після "феодосійських подій" порушили дві кримінальні справи стосовно учасників акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам 23 червня у Сімферополі заступник начальника Головного управління МВС України в АРК полковник міліції Микола ФЕДОРЯН.

За його словами, зокрема, одну кримінальну справу порушено за фактом перекриття дороги і порушення громадського порядку під час слідування колони (з американськими резервістами - УНІАН), і другу - за фактом блокування автомобіля Посольства США.

Як додав М.ФЕДОРЯН, кримінальну справу за фактом перекриття дороги і порушення громадського порядку (коли резервістів везли автобусами із Сімферопольського аеропорту у Феодосію - УНІАН), що мало місце 1 червня, було порушено 10 червня за ознаками статті 293 Кримінального кодексу України ("групове порушення громадського порядку"). За його інформацією, ця кримінальна справа знаходиться зараз у провадженні слідчого відділу Феодосійського міськвідділу внутрішніх справ.

Відповідаючи на запитання журналістів, "хто понесе за подібні дії відповідальність", М.ФЕДОРЯН зазначив: “Це з`ясує слідство, законом дається два місяці, проводяться слідчі дії, опитування, допити, експертизи, тому якщо врешті-решт будуть встановлені особи, яким можна буде пред’явити звинувачення, це буде зроблено". Водночас, як зауважив він, "стаття передбачає в основному відповідальність організаторів, а враховуючи, що організаторами були народні депутати України, я думаю, що тут проблематично буде вирішити це питання". Як додав полковник міліції, "було зафіксовано, що діями пікетників керували саме народні депутати України".

М.ФЕДОРЯН підтвердив, що в акціях протесту брали участь і громадяни РФ. "В цих акціях пасивну участь у вигляді виступів на мітингах брали участь і громадяни Росії - депутати Державної думи, зокрема, Костянтин ЗАТУЛІН і голова Компартії РФ (Геннадій ЗЮГАНОВ - УНІАН)". Крім того, як сказав заступник керівника кримської міліції, "ми встановили, що в акціях брали участь п’ятеро членів ЛДПР, і були оформлені документи на них і направлені до суду".

М.ФЕДОРЯН додав, що органами міліції також встановлено факт участі (в акціях у Феодосії) трьох громадян Росії, у тому числі двох журналістів РФ, які в нічний час проникли на територію військового санаторію Міністерства оборони України, де проживали американські резервісти, і встановили на даху недобудованого 12-поверхового будинку прапори РФ і КПУ. За словами полковника міліції, один з них, не журналіст, був затриманий і притягнутий до відповідальності за дрібне хуліганство і виявлення непокори співробітникам міліції під час затримання, рішенням суду його було видворено за межі України.

Що стосується двох журналістів, то один з них того ж дня вилетів до Москви, а другий відбув на якийсь захід в Ялту, і його місце знаходження встановити не вдалося, повідомив він.

За словами М.ФЕДОРЯНА, "питання застосування сили проти пікетників не розглядалося, так як це була, по суті, мирна акція, і ми зробили все для того, щоб ця акція завершилася без втрат як з одного, так і іншого боку".

Як також повідомив полковник міліції, "усі вимоги пікетників практично задоволені: усі військовослужбовці (резервісти США - УНІАН) відбули за межі України, вантаж також відбув з порту в повному обсязі, так що підстав для продовження акції немає". На сьогодні ситуація у Феодосії, за його словами, спокійна.

Висловлюючи власну, "як людини", точку зору щодо подій у Феодосії, заступник начальника Головного управління зазначив: "Просто, комусь з політиків це було вигідно використати у своїх цілях, і я думаю, що частково їм це вдалося, використовуючи простий народ".

Як повідомляв УНІАН, 27 травня в порт Феодосії прибуло судно «Едвантідж», на борту якого були будівельні матеріали і спецтехніка для удосконалення тренувальної бази Старокримського полігону ВМСУ. На полігоні планувалося побудувати ангари для проживання учасників навчань «Сі Бриз-2006». Після прибуття вантажу деякі політичні сили Криму організували протестні акції, вважаючи, що американці прибули в Крим, щоб побудувати базу НАТО.

11-12 червня американські військовослужбовці покинули територію України.

Судно «Антон Колєсніченко», на борту якого знаходяться американські контейнери зі спецтехнікою й устаткуванням, вночі 22 червня залишило територію Криму.