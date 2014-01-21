Попри все, МЗС сподівається на продовження діалогу з ЄС і на підписання Асоціацію



Про це в коментарі УНІАН заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

«Ми сподіваємося, що найближчим часом діалог буде продовжено з Європейським Союзом. І продовжено в тому сенсі, що ми зможемо знайти шлях для того, щоб підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом на взаємовигідних умовах», - зокрема, зазначив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, що депутати від Партії регіонів називають закони «16 січня» «європейськими», а іноземні посадовці їх критикують, і чи не вважає МЗС таку позицію подвійними стандартами до України, Перебийніс зазначив: «Зараз аналізується іноземний досвід з цього питання. Думаю, що найближчим часом відповідні роз`яснення щодо цього будуть надані».

На запитання про наявність у МЗС інформації з приводу того, чи європейські політики читали закони «16 січня», тобто, чи є у них уявлення щодо змісту та суті цих законів, Перебийніс відповів: «Ми сподіваємося, що, звичайно, якщо хтось коментує, то ознайомлений з цими законами».

На запитання «Яка думка МЗС з приводу того, чи відповідають поправки до «законів 16 січня», які вже вступили в силу, стандартам європейського законодавства?» Перебийніс відповів: «Наскільки я знаю, Міністерство юстиції найближчим часом, я думаю, має прокоментувати ці питання. Ми, звичайно, аналізуємо матеріал. Поки що у нас коментаря немає з цього приводу».

Також, відповідаючи на запитання: якщо європейські політики висловлюються на підтримку мітингувальників, то чи, на думку МЗС, вони таким чином підтримують українських радикалів і екстремістів, Перебийніс сказав: «Звичайно, ми аналізуємо заяви іноземних політиків, і з моєї точки зору, наріжним пунктом у заявах іноземних партнерів, зокрема, з країн ЄС і США є саме заклик до всеохоплюючого діалогу і демократичного розв`язання нинішньої ситуації. Тому я б не став говорити, що в заявах вони підтримують когось конкретно. Звучать заклики до діалогу і ці заклики якраз лежать в тому руслі, в якому висловлюється і Президент України, який закликав суспільство до діалогу».

Крім того, на запитання, чи МЗС вважає ситуацію стосовно України «провалом» європейської дипломатії в тому контексті, що ми йшли до Європейського Союзу, готували документи, а потім призупинили цей шлях і наразі ухвалили «закони 16 січня», Перебийніс відповів: «Скоріше, треба європейським дипломатам ставити це питання. Дуже загальне питання. Діалог з Європейським Союзом буде продовжено. Я вважаю, що некоректно говорити про «провал» або з одного, або з іншого боку».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення, прийняли 11 законів й одну постанову. Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника ”Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян”, який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє розповсюдження екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, зобов`язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім`ї, дозволяє Президентові і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм, що обмежують права і свободи громадян.

Наступного дня Президент Віктор Янукович підписав ці закони, 21 січня вони були опубліковані в офіційній пресі.

Сьогодні Верховний комісар ООН з прав людини Наві Піллей закликала владу України розпочати конструктивний діалог, який дасть змогу уникнути подальшої ескалації напруженості, і призупинити застосування законів «16 січня», які можуть серйозно обмежити основні права людини в Україні.