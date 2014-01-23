Ситуація в Україні може вийти з-під контролю та матиме надзвичайно трагічні наслідки - Квасневський

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив колишній Президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв`ю польському телеканалу TVN24 Biznes i Świat у швейцарському Давосі.

”Нам насправді загрожує велика трагедія. Думаю, що європейські дипломати, дипломати сусідніх країн та Польщі повинні бути дуже чутливими до цих справ. Ми можемо опинитися у такій спіралі подій, яку вже не вдасться зупинити”, - сказав він, коментуючи останні події в Україні.

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Він підкреслив, що наслідки такого розвитку ситуації відчують ”усі” та вони матимуть не лише ”моральний” характер через те, що в Україні гинуть невинні люди, але також можлива ”хвиля міграції та економічні проблеми”.

Екс-Президент назвав першочерговим завданням в Україні припинити насилля та розпочати справжній діалог між владою та опозицією для того, аби знайти вихід із нинішньої політичної кризи.

”Сьогодні цього діалогу немає, він великою мірою вдаваний, навіть якщо відбуваються якісь зустрічі”, - сказав Квасневський, заявивши також про ”абсолютний брак” довіри між учасниками тих перемовин.

Він також звернув увагу на те, що в Україні є три, а не дві сторони протистояння, згадавши про громадський сектор, в якого є свої тверді очікування та для якого опозиційні політики ”теж не є улюбленим партнером”.

”Те, що відбувається в Україні, може повністю вийти з-під контролю як влади, так і лідерів опозиції, а тоді важко буде це виправити і повернутися до стану нормальності”, - сказав він.

Екс-Президент Польщі наголосив, що українці в першу чергу повинні порозумітися між собою, зауваживши, що представники Євросоюзу - у разі такої потреби - готові сприяти перемовинам.

”У першу чергу треба зупинити насилля, а по друге - сісти за стіл переговорів, бо нам насправді загрожує велика трагедія”, - наголосив Квасневський.