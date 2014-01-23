У "міліцейських боксах" лікарні швидкої допомоги виявили 10 поранених

Про це повідомили в ефірі Hromadske TV, пише Українська правда.

Нардепи Леся Оробець, Олександр Бригинець та інші з активістами прибули до лікарні, вимагаючи від персоналу надати інформацію про поранених активістів, доставлених туди, про яких нічого після їх прибуття невідомо.

Вдалося дізнатися, що у лікарні у "міліцейських боксах" у відділенні спецтравми, нікого до них не допускаючи.

Лікарі довго не хотіли нічого говорити про них. Врешті нардепи отримали прізвища та дані про вік постраждалих.

Це Ковальов В.В., Судроб А.В., Ковальчук А.М., Москалюк В.М., Низкогуз М.Ю., Цілицький В.В, (на фото прізвище написано некоректно), Войтко Я.С., Сидоренко О.О., Тюк Ф . Ф., Танаєв С.М.

"БСП, список людей у 212 спецпалаті. Ще є інформація, що тут Апалько Віктор Борисович(?) 54 роки, з Нікополя-високий тиск", - зазначила на своїй сторінці у Facebook Леся Оробець.

Як зазначив у своєму Facebook нардеп Андрій Пишний, "Лікарня швидкої допомоги (БСП) перетворилась на задній двір Захарченка".

"Жодної корисної інформації або допомоги, таке відчуття, що розмовляєш з наглядачами, а не з лікарями. Переляк, породжених страхом, байдужість: травмований непритомний хлопець пролежав без жодної реакції з боку лікарів, допоки люди не підняли крик. Вбила фраза, яку вимовив такий собі Володимир Степанович відповідальний адміністратор, у відповідь на моє третє прохання надати список тих хто надійшов за останні три дні: "вони не варті вашої уваги", - зазначив Пишний.