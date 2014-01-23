Регіонал заявив, що активіста на Грушевського вбив снайпер НАТО
Один із загиблих під час зіткнень на Грушевського міг стати жертвою снайпера НАТО.
Про це заявив народний депутат України від Партії регіонів Євген Балицький, повідомляє прес-служба ПР.
«Один із загиблих учасників протесту міг бути вбитий снайпером. Не виключено, що мова йде про професійного найманця однієї з країн НАТО, який був привезений на замовлення радикального крила опозиції», - додав він.
Читайте такожЛуганський регіонал привітав загибель людей на Грушевського
«Сьогодні всі громадяни України змогли переконатися, що політичні екстремісти і терористи, нападники на правоохоронців і мирних громадян, загрожують кожній людині і всьому українському суспільству», - наголосив Євген Балицький.
Звертаючись до представників опозиції, він також заявив: «Зарубіжні технології з організації революцій дали збій? Тому ви вирішили пограти у війну, використовуючи людей, які повірили вам, як «гарматне м'ясо»?! А ви самі можете відповісти людям, яка у вас мета?! Знищити Україну, посіяти ненависть між людьми?! Що ви сьогодні, та й не тільки сьогодні, можете запропонувати, тим, хто вам повірив?!»