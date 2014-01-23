Регіонал заявив, що активіста на Грушевського вбив снайпер НАТО

Про це заявив народний депутат України від Партії регіонів Євген Балицький, повідомляє прес-служба ПР.

«Один із загиблих учасників протесту міг бути вбитий снайпером. Не виключено, що мова йде про професійного найманця однієї з країн НАТО, який був привезений на замовлення радикального крила опозиції», - додав він.

Читайте такожЛуганський регіонал привітав загибель людей на Грушевського

«Сьогодні всі громадяни України змогли переконатися, що політичні екстремісти і терористи, нападники на правоохоронців і мирних громадян, загрожують кожній людині і всьому українському суспільству», - наголосив Євген Балицький.

Звертаючись до представників опозиції, він також заявив: «Зарубіжні технології з організації революцій дали збій? Тому ви вирішили пограти у війну, використовуючи людей, які повірили вам, як «гарматне м'ясо»?! А ви самі можете відповісти людям, яка у вас мета?! Знищити Україну, посіяти ненависть між людьми?! Що ви сьогодні, та й не тільки сьогодні, можете запропонувати, тим, хто вам повірив?!»