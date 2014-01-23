ЄС готовий розірвати відносини з Україною
06:11, 23 січня 2014Політика
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Європейський Союз може припинити офіційні відносини з Україною, якщо підтвердиться, що міліція стріляла в демонстрантів вогнепальною зброєю
Яцек Протасевич: Діалог з Україною під загрозою і може бути призупинений сьогодні / eastbook.eu
Про це заявив віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич, передає BBC Україна.
За його словами, новини з України шокують.
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"Після цього ми не можемо мати справу з Україною так, як раніше", — сказав Протасевич.
Він наголосив, що якщо це правда, що міліція відкрила вогонь проти демонстрантів з вогнепальної зброї, то відносини України і Європейського Союзу зазнають кардинальних змін.
"Діалог з Україною перебуває під загрозою і може бути призупинений сьогодні", — наголосив віце-президент Європейського парламенту.
"Кров на вулицях усе міняє", — додав політик.
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