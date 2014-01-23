ЄС готовий розірвати відносини з Україною

Про це заявив віце-президент Європейського парламенту Яцек Протасевич, передає BBC Україна.

За його словами, новини з України шокують.

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"Після цього ми не можемо мати справу з Україною так, як раніше", — сказав Протасевич.

Він наголосив, що якщо це правда, що міліція відкрила вогонь проти демонстрантів з вогнепальної зброї, то відносини України і Європейського Союзу зазнають кардинальних змін.

"Діалог з Україною перебуває під загрозою і може бути призупинений сьогодні", — наголосив віце-президент Європейського парламенту.

"Кров на вулицях усе міняє", — додав політик.