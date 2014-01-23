Українські військові готуються до введення надзвичайного стану - ЗМІ

Про це повідомляють джерела ecpreso.tv в Івано-Франківську.

Повідомляється, що офіцерів з військових частин Івано-Франківська вже тримають під Києвом на випадок введення надзвичайного стану

За інформацією джерел, зі столиці надійшла вказівка всім офіцерам добиратися в Київ власним силами.