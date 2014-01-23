Українські військові готуються до введення надзвичайного стану - ЗМІ
09:17, 23 січня 2014Політика
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За інформацією ЗМІ, військові з усієї України готуються до введення надзвичайного стану.
Військові з усієї України готуються до введення надзвичайного стану.
Про це повідомляють джерела ecpreso.tv в Івано-Франківську.
Повідомляється, що офіцерів з військових частин Івано-Франківська вже тримають під Києвом на випадок введення надзвичайного стану
За інформацією джерел, зі столиці надійшла вказівка всім офіцерам добиратися в Київ власним силами.
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