Українські військові готуються до введення надзвичайного стану - ЗМІ

09:17, 23 січня 2014
Політика
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За інформацією ЗМІ, військові з усієї України готуються до введення надзвичайного стану.

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Про це повідомляють джерела ecpreso.tv в Івано-Франківську.

Повідомляється, що офіцерів з військових частин Івано-Франківська вже тримають під Києвом на випадок введення надзвичайного стану

За інформацією джерел, зі столиці надійшла вказівка всім офіцерам добиратися в Київ власним силами. 

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