Богословська: ПР не змогла зібрати підписів для введення надзвичайного стану

09:47, 23 січня 2014
Політика
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Народний депутат, колишній член Партії регіонів Інна Богословська стверджує, що члени Партії регіонів не змогли зібрати підписів для введення надзвичайного стану.

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Про повідомляє espreso.tv.

«Ми знаємо, що немає підписів всіх членів фракції, одностайності немає. Люди не змирились з тим, що їх використали. Не піднімали руки велика частина», - зазначила Богословська.

За її словами, «була спроба обдзвонити депутатів, щоб зібрати підписи про позачергове засідання, щоб ввести надзвичайний стан. Цих підписів не забрали». 

«Перейдено межу – величезну партію намагались використати кишеньковим способом», - зазначила депутат.

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