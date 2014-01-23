Богословська: ПР не змогла зібрати підписів для введення надзвичайного стану
09:47, 23 січня 2014Політика
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Народний депутат, колишній член Партії регіонів Інна Богословська стверджує, що члени Партії регіонів не змогли зібрати підписів для введення надзвичайного стану.
Богословська: ПР не змогли зібрати підписів для введення надзвичайного стану
Про повідомляє espreso.tv.
«Ми знаємо, що немає підписів всіх членів фракції, одностайності немає. Люди не змирились з тим, що їх використали. Не піднімали руки велика частина», - зазначила Богословська.
За її словами, «була спроба обдзвонити депутатів, щоб зібрати підписи про позачергове засідання, щоб ввести надзвичайний стан. Цих підписів не забрали».
«Перейдено межу – величезну партію намагались використати кишеньковим способом», - зазначила депутат.
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