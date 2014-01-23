Огляд світових ЗМІ: масова міграція, комендантська година та "останній шанс" примиритися

The Washington Post назвав учорашні переговори Януковича з опозицією "можливо, останнім шансом запобігти загальнонаціональному силовому протистоянню".

"Загибель трьох і, можливо, більшої кількості активістів шокувала і змусила триматися в напрузі легіони протестувальників. Один з потерпілих отримав чотири кульові поранення, стверджують медики. Міліція спростувала факт використання вогнепальної зброї, хоча впродовж дня неодноразово було видно, як вони ціляться за допомогою гвинтівок. Загиблих зображують як мучеників" - пише видання.

Як пише Bloomberg, Польський уряд попереджає Захід про ризики масової міграції політичних біженців з України в разі подальшої ескалації конфлікту.

"Президент України Віктор Янукович бореться, щоб зупинити мітинги проти скасування підготовки Угоди про співробітництво з ЄС у листопаді, за допомогою жорстоких поліцейських заходів, які лише роздувають народний гнів" - зазначає видання.

The Guardian порівнює центр Києва із зоною бойових дій та відзначає, що попри свято Соборності, напевно, українці ніколи ще не почувалися настільки розділеними.

"Фактична комендантська година була встановлена о 16:00 за місцевим часом, коли магазини, готелі та інші об'єкти в районі, прилеглому до табору протестувальників, було наказано закрити. Проте штурм табору так і не почався" - пише The Guardian.

Російські Вести також говорять про внутрішнє протистояння в Україні по лінії Схід-Захід.

"Регіональні ради Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Одеси приймають звернення за зверненням. Вони просять президента діяти щодо терористів, саме так тут називають бунтарів-радикалів, найжорсткішим чином, щоб зберегти найголовніше - країну", - йдеться на сайті російського видання.