Бекешкіна спростувала слова Азарова: Майдан представляє всю Україну

Соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна спростувала заяву прем’єра Миколи Азарова про те, буцімто Майдан представляє, як він сказав, «лише три західні області». «Майдан представляє, звичайно, всю Україну», - сказала Бекешкіна «Голосу Америки».

Вона також вважає, що якщо влада застосує проти мітингувальників зброю, масштаби спротиву зростуть.

«Якщо цей силовий сценарій буде продовжуватися, я думаю, що Майдан буде розігнаний з кров’ю, з силою, але почнеться партизанська війна. Партизанська війна по всій – ну, принаймні по Західній Україні, по Центральній - це почнеться. Люди не дуже схильні до участі в силових акціях. Наприклад, у збройних об’єднаннях готові брати участь 0,9 відсотка. Але з іншого боку, це немало. Це більш як 300 тисяч осіб. У Західній Україні це більше трьох відсотків. Західна Україна стане для влади Вандеєю», - сказала вона.

За словами Бекешкіної, «в Україні насадити авторитарний режим можна лише з допомогою кривавої диктатури, і то не всюди. І я підозрюю, що цей сценарій наростання агресії, ескалації насильства пишеться не в Україні. Тому що нікому в Україні він не потрібен, у тому числі Віктору Федоровичу Януковичу. Але навколо нього зараз, очевидно, взяла верх та команда, яка веде Україну до катастрофи».

Соціолог також спростувала заяву прем’єра Миколи Азарова про те, буцімто Майдан представляє, як він сказав, «лише три західні області».

«Майдан представляє, звичайно, всю Україну, хоча більше там людей із Заходу і з Центру. Але там є також люди зі Сходу. А от в Антимайданах людей із Заходу і Центру дуже мало».