Президент Болгарії через події в Києві відклав свій візит в Україну

Про це йдеться у повідомленні прес-служби болгарського Президента, яким володіє УНІАН.

"Президент сильно занепокоєний загостренням ситуації в Україні, що призвела до смерті цивільних громадян. Використання сили проти мирних демонстрантів є неприпустимим та не може бути способом вирішення політичної кризи", - йдеться у повідомлені.

Президент висловив співчуття рідним та близьким тих, хто загинув під час протистояння демонстрантів з правоохоронцями, та закликав владу до діалогу з опозицією для стабілізації ситуації.

Плевнєлієв також розкритикував ухваленні українським парламентом закони, котрі обмежують громадянські права українців.

Ситуацію в Україні прокоментувало також Міністерство закордонних справ Болгарії, яке засудило загострення насилля в Києві.

"Ми сподіваємося на ретельне та об'єктивне розслідування та покарання відповідальних у смерті демонстрантів", - відзначило міністерство у своєму повідомлені.