Організації з іноземною підтримкою, протягом 3 місяців повинні змінити назви - Мін'юст

У зв’язку із набранням чинності 22 січня закону «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян», громадські об’єднання, а також відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, які отримують кошти чи інше майно з іноземних джерел та беруть участь у політичній діяльності, яка здійснюється на території України, зобов’язані протягом 3 місяців набути статус громадського об’єднання, яке виконує функції іноземного агента, і привести найменування такого об’єднання у відповідність до вимог закону.

Відтепер у назві громадського об’єднання, яке отримує кошти чи інше майно з іноземних джерел та бере участь у політичній діяльності, яка здійснюється на території України, має міститися словосполучення "громадське об’єднання, яке виконує функції іноземного агента".

У зв’язку із цим громадські об'єднання зобов’язані протягом 3 місяців подати до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням (реєстраційної служби чи управління юстиції) заяву про включення до Реєстру громадських об'єднань інформації щодо здійснення громадським об'єднанням своєї діяльності як громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента, внести зміни до статуту, включивши до найменування такого громадського об'єднання словосполучення «громадське об’єднання, яке виконує функції іноземного агента».

Також Мін’юст повідомляє, що громадські об’єднання, які виконують функції іноземного агента і відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій зобов’язані щомісячно надавати до уповноваженого органу з питань реєстрації документи про персональний склад керівних органів та інформацію про обсяг коштів чи іншого майна, отриманих з іноземних джерел, про заплановані цілі їх використання та фактичне використання, про заплановані програми діяльності та фактичну діяльність.

Щокварталу відповідні громадські об’єднання та відокремлені підрозділи зобов’язані розміщувати в Інтернеті та публікувати в газеті «Голос України» чи «Урядовий кур’єр» звіт про свою діяльність.

При цьому, Мін’юст звертає увагу на те, що у разі нездійснення заходів щодо внесення змін до установчих документів і перереєстрації громадських об’єднань, які виконують функції іноземного агента, і відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій протягом 3 місяців з моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", реєстраційні служби матимуть право звернутися з позовом до суду про заборону такого громадського об'єднання.