На Грушевського згорів магазин, людей з верхніх поверхів евакуювали

16:56, 23 січня 2014
Політика
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У Києві пожежники ліквідували загоряння у магазині на першому поверсі 7-поверхового будинку по пров. Музейний, 2, що біля вулиці Грушевського

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС України у м. Києві, інформація про пожежу надійшла сьогодні, 23 січня, о 07.00.

Під час рятувальної операції пожежники евакуювали 4 людей з верхніх поверхів.

Гасіння пожежі ускладнювалось неможливістю під’їзду пожежно-рятувальних підрозділів до палаючої будівлі.

Орієнтовна площа пожежі становила 40 кв.м.

«Ймовірною причиною загоряння стало використання відкритого вогню біля будівлі, який спостерігається через спалювання автомобільних покришок», - йдеться в повідомленні.

Остаточні причини та матеріальні збитки встановлює слідство.

На місці події працювало 4 відділення пожежно-рятувальних підрозділів та оперативна група ГУ ДСНС України в м. Києві.

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Пізніше Управління зв’язків з громадськістю МВС України повідомило, що «пожежники, які рятували від вогню житловий будинок на Грушевського, робили це під шквалом каміння та пляшок із запалювальною сумішшю. Ці небезпечні предмети кидали у них учасники масових заворушень. Своїм тілом та щитами їх захищав «Беркут»».

Як йдеться в повідомленні, «за словами заступника начальника Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Києві Валерія Бориса, завдячуючи допомозі правоохоронців, вони змогли локалізувати пожежу та не допустити біди. Адже будівля на Грушевського, яка горіла, дерев`яна. Якби пожежу вчасно не зупинили, то згорів би цілий квартал. Ще би однією серйозною причиною таких наслідків стали барикади, адже на місце події не доїхала б пожежна техніка».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня протестувальники влаштували «лінію вогню» через вул. Грушевського, запаливши автопокришки. Це було зроблено, щоб чорний дим заважав спецпризначенцям атакувати протестувальників.

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