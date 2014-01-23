Ухвалення "законів 16 січня" продиктовано ситуацією в Україні, Європа має це зрозуміти - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив готовність обговорювати з Радою Європи і Венеціанською комісією всі виникаючі питання щодо нових норм українського законодавства.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом у Давосі. «Ми готові з вашими експертами обговорити зміст законів, прийнятий 16 січня поточного року. На нашу думку, неупереджене експертне обговорення має переконати наших партнерів у тому, що ці норми повністю відповідають нормам, що містяться в законодавстві європейських країн», - зазначив Азаров.

За його словами , керівництво України хоче, щоб європейські партнери зрозуміли, що прийняття цих законів було продиктовано ситуацією в Україні, необхідністю зупинити ескалацію насильства і протиправних дій стосовно законних держави і громадян України.

«Ми готові вносити поправки там, де це необхідно. Але треба мати на увазі головну мету, якої зараз необхідно досягти: негайно припинити насильство, ізолювати бойовиків від суспільства і почати політичне врегулювання проблем, включаючи, якщо буде потрібно, зміну виборчого законодавства та конституційних повноважень органів влади», - заявив Азаров.

У свою чергу генеральний секретар Ради Європи зазначив: «Ми розуміємо, що терміново потрібно налагодити конструктивний діалог, який дозволить не лише врегулювати кризову ситуацію, а й розділити відповідальність за те, що відбувається в Києві. Негайно потрібно припинити насильство. Рада Європи підтримує конструктивний діалог і готова всіляко йому сприяти».

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На його думку , політика в демократичній країні має робитися не на вулицях, а в правовому полі, зокрема, шляхом прийняття законів у парламенті.

Ягланд підтримав пропозицію провести правову експертизу та обговорення з українською стороною прийнятих законів.

«Рада Європи готова надати висновки щодо відповідності цих законів європейським нормам і конвенціям», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову.

Зокрема, Верховна Рада прийняла закон депутатів-регіоналів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника "Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє розповсюдження екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президентові і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм.