Начальник полтавської міліції запобіг конфлікту, заспівавши гімн разом з пікетувальниками

Увечері 22 січня група "радикально налаштованих молодих людей зібралася біля стін Полтавської облдержадміністрації, повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

Як повідомив член громадської організації «Майдан» та помічник народного депутата Олег Пустовгар, він, разом з іншим представником «Майдану» Андрієм Барановим, умовляли пікетників не чинити радикальних дій:

"Я боявся, що вони почнуть бити скло і, можливо, спробують зайти в будівлю облдержадміністрації", - повідомив Пустовгар.

Читайте такожУ Рівному мітингувальники захопили облдержадміністрацію - ЗМІ Однак потім, за словами активістів, на місце прибув начальник міської міліції Віталій Ємець, який зняв шапку, аби вшанувати хвилиною мовчання убитих активістів в Києві і разом з усіма заспівав гімн України.

"Тим самим градус було знижено, за що я вдячний міліції. Я переконав молодих людей, що захоплення порожнього будинку - безглузде і може призвести до знесення намету на нашому Євромайдані і до ескалації конфлікту. Вони послухалися, але все ж зайшли за ріг і підпалили кілька фаєрів. На цьому все закінчилося", - розповів Пустовгар.

Сьогодні, 23 січня, під час сесії облради, Олегу Пустовгару, після прохання голови Полтавської ОДА Олександра Удовіченка, дозволили зачитати текст резолюції полтавського Євромайдану щодо ситуації в країні.