Депутат заявив, що встановлено місце перебування 17 зниклих "автомайданівців" (список)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Юрій Дерев’янко.

"Знаходжусь в Оболонському РОВД де знаходяться побиті Беркутом сьогодні вночі і затримані активісти АвтоМайдану. Прохання максимально розшарити список осіб, щоб рідні і близькі затриманих знали що з ними", - написав нардеп.

Також він опублікував список затриманих.