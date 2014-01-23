Депутат заявив, що встановлено місце перебування 17 зниклих "автомайданівців" (список)

17:51, 23 січня 2014
Політика
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17 з близько 30 зниклих цієї ночі учасників Автомайдану перебувають наразі в Оболонському РВВС

Список затриманих учасників Автомайдану, що перебувають в Оболонському РВВС/ Facebook Юрій Дерев’янко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Юрій Дерев’янко.

"Знаходжусь в Оболонському РОВД де знаходяться побиті Беркутом сьогодні вночі і затримані активісти АвтоМайдану. Прохання максимально розшарити список осіб, щоб рідні і близькі затриманих знали що з ними", - написав нардеп.

Також він опублікував список затриманих.

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