В ЄС закликають зібрати позачергове засідання Ради Безпеки ООН щодо України

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті партії.

"Передусім ми хотіли б висловити наші щирі співчуття родинам загиблих", - сказано в повідомленні.

Також ЄНП заявила, що армія має відмовитися брати будь-яку участь у придушенні мітингів і закликала відвести з вулиць "снайперів-убивць, Беркут і внутрішні війська".

Читайте такожГенсек ООН закликав українців не допустити ескалації насильстваКрім того, в партії вважають, що "драконівські закони", прийняті 16 січня, не мають бути введені в дію, а ті, хто їх приймав, несуть відповідальність за смерті в Україні.

В кінці заяви ЄНП звернулася до Росії з проханням не втручатися у внітрішні справи України.