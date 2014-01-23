В ЄС закликають зібрати позачергове засідання Ради Безпеки ООН щодо України
19:11, 23 січня 2014Політика
2 0
Європейська народна партія, фракція якої є найбільшою в Європарламенті, закликає ЄС ініціювати позачергове засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні
В ЄС просять скликати Раду Безпеки ООН / ООН
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті партії.
"Передусім ми хотіли б висловити наші щирі співчуття родинам загиблих", - сказано в повідомленні.
Також ЄНП заявила, що армія має відмовитися брати будь-яку участь у придушенні мітингів і закликала відвести з вулиць "снайперів-убивць, Беркут і внутрішні війська".
Читайте такожГенсек ООН закликав українців не допустити ескалації насильстваКрім того, в партії вважають, що "драконівські закони", прийняті 16 січня, не мають бути введені в дію, а ті, хто їх приймав, несуть відповідальність за смерті в Україні.
В кінці заяви ЄНП звернулася до Росії з проханням не втручатися у внітрішні справи України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter