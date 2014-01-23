МВС: За масові заворушення в Києві затримали майже 100 осіб, 21 - заарештовано
19:21, 23 січня 2014Політика
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За масові заворушення у столиці затримано вже майже 100 осіб, повідомили у МВС
Затримано 97 осіб з-за масових заворушень у Києві
За масові заворушення у столиці до органів внутрішніх справ уже доставлено 97 осіб.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
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Зокрема, йдеться в повідомленні, 52 із них затримано процесуально в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 294 КК України – масові заворушення.
44-м затриманим уже повідомлено про підозру. А 21-й особі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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