У Києві діє кримінальна структура, яка під прикриттям правоохоронців викрадає людей - Ярема

22:48, 23 січня 2014
Політика
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У Києві діє кримінальна структура, яка під прикриттям правоохоронців викрадає людей і скоює інші злочини.

Про це сьогодні повідомив в ефірі Еспресо.тв колишній начальник ГУМВС України в м. Києві Віталій Ярема.

”Є кримінальна структура, яка нараховує близько двохсот чоловіків, яка під прикриттям міліції вчиняє протиправні дії... У тому числі викрадає людей”, - сказав Ярема.

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