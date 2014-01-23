У Києві діє кримінальна структура, яка під прикриттям правоохоронців викрадає людей - Ярема

Про це сьогодні повідомив в ефірі Еспресо.тв колишній начальник ГУМВС України в м. Києві Віталій Ярема.

”Є кримінальна структура, яка нараховує близько двохсот чоловіків, яка під прикриттям міліції вчиняє протиправні дії... У тому числі викрадає людей”, - сказав Ярема.