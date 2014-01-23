Мітингувальники на Грушевського неоднозначно сприйняли результати переговорів лідерів опозиції з Президентом



Нагадаємо, Кличко сказав, що опозиція домовилася з Януковичем припинити силове протистояння і відпустити усіх затриманих на Грушевського.

За його словами, глава МВС Віталій Захарченко і Янукович припиняють силові дії та виступають із публічною заявою про звільнення усіх затриманих.

У свою чергу, протестувальники також мають утримуватися від застосування сили.

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Як передає кореспондент УНІАН, одна частина з мітингувальників вимагала повернутися до продовження активних дій, інші – навпаки, закликала колег «дослухатись до порад».

Дехто з мітингувальників пропонував Кличкові залишитись разом з ними на Грушевського та називали його зрадником.

Натомість, більш лояльно налаштована частина людей вигукувала: «Молодець, ти – з нами».

Кличко зараз намагається пройти в напрямку Майдану, щоб розповісти мітингувальникам про результати переговорів з Януковчем, оскільки деякі учасники акції заважають йому йти, вимагаючи подальшого конкретного плану дій.

Мітингувальники біля стадіону «Динамо» знову запалили автопокришки та позалазили на першу барикаду, яка відмежовує їх від правоохоронців, які поки що так само, як і мітингувальники, не вдаються до активних дій.

Зараз біля барикад на Грушевського – більш як 1,5 тисячі осіб.