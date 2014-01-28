Кучма: Надзвичайний стан призведе до великої крові

Про це він розповів журналістам після круглого столу з громадськими діячами, представниками правлячої партії, повідомляє Gazeta.ua.

"Президент не піде на такий захід. Бо це вже останній крок. Не тільки тому, що він не хоче залишитися в історії України не зрозуміло ким, а тим, що до чого цей надзвичайний стан призведе. А він призведе до крові. І набагато більшої, ніж та, яка вже була. Ми знаємо настрої в деяких регіонах, що вони просто так не сприймуть, та й у нас тільки 30 тисяч внутрішніх військ. То він задає риторичне питання: з ким воювати в Україні? Ми все-таки розумні люди, повинні домогтися. Треба йти на зустріч один одному і не робити спроби дотиснути", - сказав він.

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На думку Кучми, введення НС може нести загрозу територіальній цілісності України. "Якщо таким чином піде розвиток подій, то питання територіальної цілісності країни є і дуже велике, я маю на увазі, введення надзвичайного стану", - сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції України Олена Лукаш звернулась до президента України Віктора Януковича з проханням вийти з переговорного процесу з опозицією, а також звернутися до РНБО з проханням розглянути питання про введення надзвичайного стану в країні, якщо активісти не звільнять захоплену ними будівлю Міністерства юстиції.