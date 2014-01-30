Закон Мірошниченка ухвалено з грубим порушенням Регламенту - Тягнибок

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», коментуючи в кулуарах Верховної Ради України ухвалення провладною більшістю закону щодо звільнення від кримінальної відповідальності учасників акцій протесту, Тягнибок зауважив, що закон було ухвалено з грубим порушенням Регламенту ВРУ: «Його не обговорювали в комітеті, його не мали ставити на голосування першим, адже першим мали ставити на голосування законопроект Ємця. Це голосування було нелегітимним, незаконним і визнавати його не можна. Ця влада звикла ухвалювати закони з порушенням Регламенту і Конституції, виходячи із власної політичної доцільності».

«Наразі вони вводять в дію закон про заручників і підтверджують, що як терористи беруть тих заручників. Закон підтверджує, що тими терористами і є влада. Окрім того, ухваленням цього закону вони хочуть відповідальність за всі злочини і за ситуацію в державі перекласти на опозицію. Фактично кинути на опозицію те, що мала би вирішити влада для того, аби зліквідувати політичну кризу в державі», – наголосив голова ВО «Свобода».

Також Тягнибок розповів про те, як упродовж дня тривали консультації між керівникам парламентських фракцій та переговори з Президентом Віктором Януковичем.

«Ми обговорювали з більшістю питання про законопроекти щодо звільнення від кримінальної відповідальності всіх учасників протесту, а також тему конституційної реформи і можливого голосування за законопроект №4180 щодо повернення до конституції 2004 року.

Щодо першого законопроекту, звісно, що було багато варіантів. Влада наполягала, щоби були відтермінувальні умови, які вони періодично змінювали, також змінювали назви статей, які мали би не потрапляти в цей закон. А представники опозиції вимагали, аби цей закон проголосували без будь-яких умов. Пізніше стало відомо, що деякі представники влади почали коментувати, мовляв, ми погодилися на ті умови, які вони пропонували. Так, дійсно, влада нам запропонувала підписати цей проект закону про звільнення від кримінальної відповідальності учасників акцій протесту, автором якого є Мірошниченко. Але ми його не підписали, адже він не влаштовував нас як опозицію, як представників тих людей, які стоять на майдані», - розповів Тягнибок.

За його словами, «консультації тривали протягом цілого дня. І коли вже завершувався час пленарного засідання – опозиція почала наполягати, аби голова парламенту поставив на голосування усі чотири законопроекти. До того ж, першим мали голосувати саме законопроект Ємця або Дерев’янка. За нашою інформацією, за ці законопроекти могла би назбиратися достатня кількість голосів. Але вони боялися, що не дійде голосування за їхні проекти законів. Саме тому в найвідповідальніший момент фракція ПР покинула сесійну залу. Тоді приїхав Президент. Вочевидь, для того, аби згуртувати фракцію. А ми, довідавшись про те, що Президент перебуває у будівлі ВР, пішли на засідання фракції Партії регіонів».

Як розповів Тягнибок, «нам вдалося зустрітися з Президентом. Ми обговорили питання голосування цього закону, запропонували, щоби «регіонали» голосували за опозиційну редакцію документа без будь-яких умов. Ми зазначили, що всі проблеми буде ліквідовано, якщо таке голосування відбудеться. Ми намагалися переконати Президента, що це найбільш оптимальний вихід із ситуації, який реально міг задовольнити усі сторони. Але Президент відкинув будь-які наші варіанти. І нам повідомили: якщо не відбудеться голосування за законопроект, який пропонує Партія регіонів – Президент розпустить парламент. Поки що невідомо, на якій юридичній основі він хотів це зробити. Очевидно, що цей указ був би неконституційний».