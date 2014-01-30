ЗМІ: Сьогодні ПАРЄ ухвалить резолюцію щодо України з жорсткою критикою Росії

За основу взято жорсткий документ з загрозою введення дипломатичних санкцій і критикою на адресу Києва і Москви, повідомляє Комерсант-Україна.

Проте вчора кілька депутатських груп зробили спробу пом'якшити резолюцію, внісши в проект документа велику кількість поправок. Партія регіонів (ПР) наполягає на тому, що опозицію нарівні з владою потрібно визнати відповідальною за події у Києві. Російські представники та їх партнери в ПАРЄ вимагають викреслити згадки про Росію в контексті української кризи і разом з ПР лобіюють скасування всіх згадок про санкції.

Читайте такожПАРЄ може припинити повноваження України в Страсбурзі у випадку розгону мітингів - ЗМІ Як розповіли учасники засідання, дискусія членів МК про ситуацію в Україні була бурхливою, але в підсумку жорстка версія резолюції отримала практично одностайну підтримку. Проти документа, підготовленого доповідачками щодо України Майліс Репс (Естонія) і Марієттою де Пурбе-Лундін (Швеція), проголосував лише представник Росії Леонід Слуцький. Українська влада, згідно з процедурою, щодо резолюції про свою країну не голосують.

Невдоволення Росії легко пояснити, пише видання. У проекті резолюції згадується про російський вплив на ситуацію в Україні у такій жорсткій тональності, яка невластива рішенням ПАРЄ. У документі наголошується, що вихідною точкою протестів в Україні стала відмова уряду від підписання угоди про асоціацію (УА) з Євросоюзом 21 листопада і що українська влада в ті дні пояснювала своє рішення "тиском з боку Росії" і погрозами російських чиновників ускладнити експорт українських товарів.

"Загрози санкцій, економічний і політичний шантаж (з боку Росії. - ред.) з метою вплинути на політику іншої країни є неприйнятними і йдуть врозріз з дипломатичними і демократичними нормами",- сказано в проекті резолюції. Ґрунтуючись на цій фразі, асамблея має намір зажадати від Росії "утриматися від просування геополітичної доктрини "зон особливого інтересу".

Такі формулювання вкрай обурили представників Росії. Необхідно зазначити, що ПАРЄ структурно та адміністративно не пов'язана з Євросоюзом - ці організації діють автономно. Проте російські політики висловили впевненість, що в українському питанні МК ПАРЄ почав грати проти Москви заодно з Брюсселем. "Ми не зобов'язані підписуватися під документами, які висловлюють політичну позицію організації, що провалилася на переговорах з Україною (про підписання УА. -ред.) і намагається покласти відповідальність за це на Росію",- заявив на брифінгу у Страсбурзі голова делегації РФ в ПАРЄ Олексій Пушков.

Документ також містить жорстку критику на адресу української влади. Відповідальність за спалах вуличних протестів покладається на офіційний Київ: "До 21 листопада влада словом і ділом підтверджувала намір підписати угоду про асоціацію на саміті у Вільнюсі. Різка зміна політики відбулася без необхідних консультацій з суспільством, не було навіть спроби досягти широкого загальнонаціонального консенсусу... який є обов'язковим при прийнятті рішень про геополітичний вектор". Представники ж РФ пропонують доповнити цей параграф словами про те, що зміна вектора повинна супроводжуватися не тільки консультаціями, але і референдумом.