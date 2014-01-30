Амністія не стосується силовиків, які перевищили посадові повноваження - Лукаш

Як пише ZN.UA, про це заявила міністр юстиції Олена Лукаш в ході зустрічі з іноземними послами в четвер у Києві.

Відповідаючи на запитання посла Швеції Андреаса фон Бекерата, Лукаш сказала: "Якщо я правильно вас зрозуміла, ви питаєте, чи буде амністовано посадові злочини у вигляді перевищення владних повноважень. Ні, не амністовано. У вчорашньому законі такої норми немає".

Ставлячи питання, посол Швеції згадав проблему безкарності незаконних дій правоохоронців щодо протестувальників. "З того моменту, як почалася кризова ситуація, ми бачили кілька прикладів (незаконного - ред.) ставлення до активістів, але ми не бачили того, щоб людей було притягнуто до відповідальності", - сказав посол.

Нагадаємо, Рада прийняла закон про амністію у редакції депутата фракції Партії регіонів Юрія Мірошниченка 29 січня пізно ввечері. Закон приймали без обговорення, його текст було опубліковано на сайті Ради через кілька годин після голосування.

Опозиція відмовилася голосувати за законопроект Мірошниченка, бо вимагала амністію для учасників акцій без будь-яких умов.

Як заявив пізніше парламентарій фракції Партії регіонів Віталій Журавський, "відповідно до прийнятого закону Майдан ніхто не чіпатиме. Більше того, парламент погодився, щоб на період сильних морозів мітингувальники могли залишитися у приміщеннях Українського дому та Будинку профспілок".

За словами Журавського, закон про амністію запроваджує механізм, який, з одного боку, дозволить забезпечити звільнення від кримінальної відповідальності і покарання осіб, які брали участь у масових акціях протесту, починаючи з 27 грудня 2013 року, з іншого - дозволить вирішити внутрішні конфлікти в державі і забезпечити безперешкодну діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, розблокування їхньої діяльності, а також роботу транспортних комунікацій та інших об'єктів.

Регіонал зазначив, що прийнятий закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, проте вводиться в дію з дня, наступного за днем публікації на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури повідомленням генпрокурора про фактичне виконання учасниками акцій протесту вимог закону.

"Але є один нюанс: генпрокурор може опублікувати таке повідомлення тільки в тому випадку, якщо учасники масових акцій виконають умови закону не пізніше 15 днів з дня, наступного за днем набуття чинності закону. Якщо ж до закінчення цього терміну публікацію здійснено не буде, закон втратить чинність", - пояснив Журавський.

"Отже, за його словами, лідери опозиції і учасники акцій протесту повинні усвідомлювати, що в разі невиконання умов цього закону люди, які вчинили злочин і які перебувають сьогодні за ґратами, не зможуть опинитися на волі", - резюмував політик.