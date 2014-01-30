У квітні Україну можуть позбавити права голосу в ПАРЄ

Парламентська Асамблея Ради Європи на своїй сесії у квітні може розглянути питання про позбавлення голосу української делегації в разі продовження порушення прав людини в Україні або силового розгону Євромайдану.

Про це йдеться в резолюції ПАРЄ, яку було сьогодні ухвалено на сесії Асамблеї у Страсбурзі.

"Асамблея висловлює співчуття, що Верховна Рада сприяла насильницькій ескалації конфлікту, ухваливши суперечливі антипротестувальні закони. Верховна Рада повинна взяти всю відповідальність за свою роль і використати всі інструменти в її розпорядженні для сприяння досягненню мирного вирішення кризи в результаті переговорів. Таким чином, Асамблея розглядає скасування антипротестних законів як чітку ознаку того, що Верховна Рада має намір виконати цю роль", - йдеться в резолюції ПАРЄ.

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"Через це Асамблея не хоче розглядати можливість позбавлення права голосу української делегації в Асамблеї зараз. Разом з тим, вона може розглянути такі санкції на своїй сесії у квітні, якщо серйозні порушення прав людини будуть тривати або протестувальники на Майдані будуть розігнані силовим способом міліцією", - говориться в резолюції ПАРЄ.

У своїй резолюції ПАРЄ висловила жаль політичною кризою в Україні, заявивши, що криза викликана несподіваним для багатьох українців рішенням влади відмовитись від підписання Угоди про асоціацію з ЄС наприкінці листопада минулого року.

ПАРЄ взяла до уваги заяву керівництва України про те, що рішення не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС було ухвалено під тиском Росії, і нагадала Москві про її зобов'язання не ділити у своїй зовнішній політиці країни на дві категорії, до однієї з яких можна ставитись як до зони особливого впливу.

Асамблея також висловила жаль надмірним застосуванням сили міліцією проти мирних протестувальників у Києві, що призвело до загибелі п'ятьох людей.

«Асамблея особливо занепокоєна повідомленнями, які заслуговують на довіру, про тортури і погане ставлення до протестувальників з боку міліції та сил безпеки", - йдеться в резолюції ПАРЄ.

Автори резолюцію також висловили підтримку пропозиції Генерального секретаря Ради Європи Торбйорна Ягланда про створення групи незалежних експертів для контролю за розслідуванням порушень прав людини під час сутичок, а також закликали українську владу та опозицію якомога швидше призначити своїх експертів до складу цієї групи.